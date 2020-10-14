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Emet'te 15 motosiklet trafikten men edildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.


Emet Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Emet ilçesinde tescilsiz, terkedilmiş, plakasız ve buluntu motosikletlere karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından sabit ve seyir halinde denetim faaliyetleri yürütülmüş, yapılan denetimlerde 15 motosiklet trafikten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde toplamda 8 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

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