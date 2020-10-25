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Emet'te 2 apartman karantinaya alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için, pozitif vaka ve temaslıların yaşadığı, İlçemiz Akpınar Mahallesi Fatih 4. sokakta 2 apartman 24 Ekim 2020 saat 22.00'den itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Karar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla oy birliği ile alınmıştır'' dedi.

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