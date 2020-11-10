Emet'te 2 mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde artan Korona virüs vakaları nedeniyle, 2 mahallede 61 cadde, 13 apartman, bir okul ve bir kız yurdu 14 gün karantinaya alındı.

Bugün toplanan Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son dönemde artan vakalar nedeniyle Emet Hamam Mahallesinde toplamda 27 cadde ve sokakta, Emet Akpınar Mahallesinde ise toplamda 34 cadde ve sokakta bugünden itibaren karantina uygulanması kararını verdi. Ayrıca ilçede Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Yurdu karantinaya alınırken, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde eğitime 14 gün ara verildi.

14 apartmanın karantinaya alındığı ilçede hayvancılıkla uğraşanlar dan her evden 2 kişi, tarımla uğraşanlar arazide olması şartıyla izinli sayılırken, kamuda ve özel sektörde çalışanlar ile işyerleri sahiplerinin faaliyetlerini yapmalarına izin verileceği bildirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda '(Covit-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için pozitif vaka ve temasların çok olduğu belirlenen mahalle ve apartmanların 10 Kasım 2020 saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir”denildi.

12 bin nüfuslu ilçede, alınan bu karardan yaklaşık bin kişinin etkileneceği bildirildi.