Emet'te 2 okula daha kütüphane

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 3 Eylül İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneler törenle hizmete sunuldu.

Kaymakam Çiçek, kitap okuma ve kütüphaneye olan alışkanlıkların daha da arttırılması gerektiğini ifade etti.

Çiçek, ''Kütüphanelerimizi içerik, görsel ve kullanım anlamında ne kadar donanımlı, düzenli ve estetik yaparsak, öğrencilerimizi de bir o kadar okumaya teşvik etmiş ve yönlendirmiş oluruz. Açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi buna güzel bir örnektir. Kaymakamlık olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin okumasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle okullarımızda öğrencilerimizin, Halk Kütüphanemizde de öğrencilerimiz ve halkımızın rahat bir ortamda okuma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bundan sonra da her türlü katkıyı sağlayacağız'' dedi.