Emet'te 3 Eylül kutlamaları Aydilge konseri ile sona erdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 3 Eylül Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor, Kültür ve Termal Turizm Festivali, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Emet Belediyesi Termal Tesisleri konser alanında düzenlen etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede sahne alan Türk Pop Müziği Sanatçısı Aydilge, Emet Termal Resort Anfi Tiyatro'yu dolduran vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gecede yaptığı konuşmada, ''Bugün Emet ilçemizin kurtuluş günü. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayiyp Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi de ilçemizi de geliştirmeye devam edeceğiz. İlçemizdeki Tarihi Han'ın kültür mirasına kazandırılmasında ki katkılarından dolayı Kütahya Valimiz Ali Çelik'e teşekkür ediyorum. Emet için altyapı ve su çalışmalarına giriyoruz. Bu çalışmaların sonunda su sorunumuz kalmayacak. Altyapı çalışmaları yapılırken halkımız biraz rahatsız olacak ancak ilçemiz için bu zorluğa hep birlikte katlanacağız'' dedi.

Gecede AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, 2023 ve 2070 hedeflerini anlatıp Emet'in kurtuluş gününü kutladılar.