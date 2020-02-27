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Emet'te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 mahallede belediye ekipleri tarafından kilitli parke döşeme çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 mahallede belediye ekipleri tarafından kilitli parke döşeme çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Belediyemiz fen işleri ekiplermiz tarafından ilçemiz Kaynarca, Akpınar ve Cumhuriyet Mahallelerimizde kilitli parke taşı tamir ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2020 yılı Emet ilçemiz için yoğun bir proje ve bu projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacaktır'' dedi.

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