Emet'te 440 çiftçiye 44 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İl Özel İdare destekli 140 çiftçiye sertifikalı 14 ton arpa, 300 çiftçiye 30 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tohumluk arpa ve buğday dağıtım törenine Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı ve İsmail Elmacı, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ile birlikte tohum teslim alacak çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Çiçek, “ Daha önce birçok tohum dağıtım töreninde çiftçilerimizle birlikte olduk. Emet Kaymakamlığı olarak ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İlçemizin tarım ve hayvancılıkta arzu edilen seviyeye gelebilmesi için, bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tarım ve hayvancılığın önünü açacak projelerin üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Dağıtımını yaptığımız arpa ve buğday tohumlarının üreticilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, bereketli ve bol kazançlı ürünler diliyorum. Ayrıca, tohumların temininde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Dağıtım töreni sonunda, arpa ve buğday tohumlarını teslim alan çiftçiler, Kaymakam Hasan Çiçek'e, İl Özel İdaresine, İl Genel Meclis Üyelerine, destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.