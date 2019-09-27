Emet'te 50 yıllık gelenek

Kütahya'nın Emet ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde 50 yıllık 'Gözleme hayratı' geleneği devam ediyor.

Tüm mahallenin yarım asırdır imece usülü meydanda kurulan saç ocaklarda gözleme hayratı yaptığını belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Şengül, ''Geçmişten geleceğe devam eden bu ata geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yağmur yağması ve bir sonraki sene yapacağımız hayır zamanına kadar sağlık ve bereket için tüm mahalle halkı olarak gözleme hayrımızı yapıyoruz. Tüm Emet halkımıza ve yoldan geçen herkese ikramda bulunuyoruz. Katkıda bulunan hayırsever tüm kardeşlerimize ve sabahtan akşama kadar gözleme yapıp tüm Emet halkımıza dağıtan kadınlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.