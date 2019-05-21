Emet'te 8 asırlık gelenek ''Heyman''

Kütahya'nın Emet ilçesinde 8 asırdır yaşatılan 'Heyman' geleneği bu yıl da her Ramazan olduğu gibi büyük bir coşkuyla yaşandı.

Ramazan ayının 15'inci günü çocuklar ellerinde poşetlerle ev ev, esnaf esnaf dolaşarak yöresel Heyman manisi söyleyerek büyüklerden hediye topluyor. Emet halkı Heyman haftasında kapılarına gelecek çocuklar için hazırlıklarını yapıyor. Vatandaşlar güçlerine göre çocuklara,kek, meyve suyu, para, çikolata gibi hediyeler veriyor.

Emet ilçesinde Hayme Ana zamanından beri yaşatıldığı bilinen ve adına halk arasında 'Heyman' denilen, çocukların Ramazan ayında heyecanla bekledikleri bu özel günde bu yıl Emet Gülten Dayıoğlu Anaokulu çeşitli etkinlikler düzenledi.

Alışılmışın dışında bu yıl ilk defa anaokulu öğrencileri tarafından Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Heyman etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi. Ellerinde Heyman gününe özel çantalarla ziyarete giden öğrenciler, protokol tarafından hediye yağmuruna tutuldu. Öğrenciler ziyarette, 8 asırlık 'Dağ eriği verme, al yanaklı yengem merdivenden in de gel, neyin varsa al da gel' manisini hep bir ağızdan söyledi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Bugün güzel bir geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayme Ana'dan gelen bir gelenek. Ülkemizin güzel ilçesi Emet'te bu gelenek eskiden beri devam etmektedir. Bizler de Emet Kaymakamlığı olarak örf ve adetlerimizi korumak, onları yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz. Heyman geleneğini sürdürmek adına ziyaretimize gelen Gülten Dayıoğlu Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, öğrencilerimize hediyeler verdik. Bizlere düşen birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bu gelenekleri yaşatmak olacaktır. İçten ve dıştan ülkemize saldırıların olduğu bu günlerde örf ve adetlerimizden taviz vermeden birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bizler Heyman'ı yaşatmak için örf ve adetlerimizi unutturmamak adına mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesile ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum'' dedi.

Başkanlık koltuğuna anaokulu öğrencilerinden birini oturtan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ziyaretine gelen çocuklara hediye verdikten sonra yaptığı açıklamada, ''Heyman Emet ilçemizde uzun yıllardan beri bir gelenek haline gelmiş, Ramazan ayının 15. gününde yapılan, çocuklarımızın sokaklarımızı ve evlerimizi şenlendirdiği bir etkinlik haline gelmiştir. Bu da bizlere Ramazan ayının sevincini hatırlatıyor. Bizler çocuklarımıza daha güzel hizmetler yapmak için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

"Ailelerinizden habersiz asla hareket etmeyin onlardan izin alıp Heyman için gezin" diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre de çocuklara ziyaretleri için teşekkür etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Gülten Dayıoğlu Anaokulu Müdürü Ayşe Taş Gümüş de, "Öğretmenler ve veliler tarafından okul bahçesinde düzenlenen Heyman etkinliğinde anaokulu öğrencilerine 8 asırlık Heyman geleneği yaşatıldı ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi anlatıldı. Okul Müdürü Ayşe Taş, yaptığı açıklamada, ''8 asırlık bu kültürü çocuklarımıza bizde aşılamaya çalıştık. Geleneksel Heyman manisini öğrettik. Ayrıca ilk defa bu yıl İlçe protokolünü Heyman etkinlikleri kapsamında ziyaret ettik. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.