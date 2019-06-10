Emet'te 80 genç üniversiteye hazırlık kampında

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Emet Spor Etüt Merkezi işbirliğinde üniversiteye hazırlanan 80 ögrenci sınava bir hafta kala Emet Spor Etüt Merkezi'nde kampa girdi.

Müdür yardımcıları Hüseyin Özbeyaz ve Kemal Soygür'ün idaresinde 5 gün kamp yapacak olan öğrencilere ayrıca sınavda stres kontrolü eğitimleri de verileceği bildirildi.

Emetspor kulüp başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, "Emet Spor Etüt Merkezi olarak yaklaşık 10 aydır yoğun bir tempoda öğrencilerimiz bu noktaya kadar getirdik. İnşallah ilçemiz için güzel sonuçlar alacağız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim" dedi.