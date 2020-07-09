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Emet'te 82 noktada Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde kalabalık caddeler ve 82 noktada Korona virüs (covid-19) kurallarına uyum denetimi yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kalabalık caddeler ve 82 noktada Korona virüs (covid-19) kurallarına uyum denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine Emet Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Sağlığı Merkezi görevilileri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri tarafından ortak bir çalışma gerçekleştirilerek, ilçede denetimler yapıldı.


Yapılan denetimlerde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda ve 82 noktada takılması zorunlu olan maske ve sosyal mesafe kuralı, işyerlerinde alınması gereken tedbirler ile ilgili denetimlerde bulunuldu.


Emet Kaymakamlığı kooridnesinde denetime çıkan ekipler Emet ilçesinde bulunan 15 lokanta ve kafe, 14 kıraathane, 17 berber ve kuaför, 7 ticati taksi, 4 taksi durağı, 1 şehir içi toplu taşıma, 2 konaklama tesisi,1 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 düğün salonu, 2 hamam, 2 spor merkezi, ve 13 camide olmak üzere 82 noktada denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşların maske kullanımına riayet ettikleri, işyerlerinde ise gerekli tedbirlerin alınarak, kurallara uyulduğu tespit edilirken, cezai işleme maruz kalan işletme veya vatandaşın olmaması kurallara uyulması adına memnuniyetle karşılandı.

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