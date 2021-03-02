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Emet'te ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesi Kocakıran mevkiinde ağaçlandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Kocakıran mevkiinde ağaçlandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Daha yeşil bir Emet için çalışıyoruz. DSİ ve Emet Belediyesi tarafından Kocakıran mevkiini yeşertme çalışmaları devam ediyor. Temin edilen 300 adet akasya, 200 adet ceviz ve fıstık çamının, 17 personelimiz tarafından dikim çalışmaları devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

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