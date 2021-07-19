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Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde Hüseyin Kaymak'a ait 2 katlı boş ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi saran yangına Etibor, Emet Orman, Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan erken müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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