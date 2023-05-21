Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Emet ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde çıkan yangında dar sokaklar ve evlerin bitişik olması nedeniyle mahalleli büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca Mahallesinde Ahmet Serdaroğlu'na ait iki katlı içerisinde oturulmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çatıyı sarması sonucu dar sokaklar ve evlerin bitişik olması nedeniyle mahalleli büyük korku yaşadı. Yangına ilk müdahaleyi Emet Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, yangın Hisarcık Belediyesi, Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu binanın çatında büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.