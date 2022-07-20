Emet'te ahşap ev yangını

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde çıkan yangın sonucu, iki katlı ahşap binada büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde Ali Ramazan Çalışkan'a (63) ait iki katlı ahşap evde öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına ilk müdahale köydeki su tankeri ile yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında iki katlı ahşap evde büyük hasar oluşurken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.