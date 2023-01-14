Emet'te AK Parti Mahalle Teşkilat Kampı

Kütahya'nın Emet ilçemizde iki gün sürecek Mahalle Teşkilat Kampı'nın başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler, Mahalle teşkilatlarımız, İl Yönetimi Mahalle Koordinatörlerimiz, il ve ilçe teşkilat mensuplarımızın katılımlarıyla güzel bir toplantı eşliğinde, Mahalle Teşkilat Kampımıza başladık. İki gün sürecek mahalle motivasyon kamp programımızda çeşitli etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirilecek. Bizlere her daim desteklerini esirgemeyen mahalle teşkilatlarımıza, mahallelerimizin uç beylerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.