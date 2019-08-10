Emet'te asayiş ve trafik uygulaması

Kütahya'nın Emet ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla, bayram öncesi trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde araç sürücüleri ve kişilere yönelik genel asayiş uygulaması yaptı. 4 saat süren uygulamada 103 araç ve 159 şahsın sorgulandığı, trafik yönünden eksiği bulunan araçlara gerekli cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Emet Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince uygulamaların devam edeceği bildirildi. (YD-EFE)