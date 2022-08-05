İhlas Haber Ajansı

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Emet'te ayılar 13 arı kovanını parçaladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde ayılar, 13 arı kovanını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ayılar, 13 arı kovanını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Konuş köyü kulesi ile Aydıncık köyü arasındaki arazide bulunan arı kovanlarını kontrole giden bal üreticilerinden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı 13 kovanının parçalandığını gördü. İsmail Elmacı, kovanlarının bulunduğu alana kurduğu fotokapanı izlediğinde kovanların ayılar tarafından parçalandığını tespit etti.


Elmacı, 13 kovanının kullanılamaz hale geldiğini, zararının büyük olduğunu söyledi.

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