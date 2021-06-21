Emet'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde aralarında geçmişe dayalı husumetleri bulunan 2 kişinin kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (63), aralarında husumet bulunan Hüseyin Ş. (60) ile Emet Belediyesi karşısındaki kahvede karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Ö, Hüseyin Ş.'yi karın bölgesindeki birkaç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan Hüseyin Ş., Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Mehmet Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.