Emet'te bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinin denetimleri gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinin denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, iş yerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, iş yerinde insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı ve güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının kontrolleri yapılıyor.