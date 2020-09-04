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Emet'te bulunan ''Lahit mezar'' Aizanoi Antik Kenti'nde segilenecek

Kütahya’nın Emet ilçesinde Çarşamba günü bulunan içi boş lahit mezarın, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’ne nakledildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Çarşamba günü bulunan içi boş lahit mezarın, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ne nakledildiği bildirildi.


Bir avcı tarafından Emet Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde bulunan içi boş lahit, Kütahya Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemenin ardından içi bo. lahit mezarın, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde diğer tarihi kalıntılarla birlikte sergilenmesine karar verildiği açıklandı.

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