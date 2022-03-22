Emet'te, "Çanakkale Ruhu" konulu konferans

Emet İlçe Müftülüğünce 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında, "Çanakkale Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Gazi Emet İlkokulunda 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi.

Araştırmacı Yazar İbrahim Kılınç'ın konuşmacı olarak katıldığı programının açılış konuşmasını Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar yaptı.

Dünya 2.si Kurra Hafız Adem Bilir'in Kur'an tilavetiyle başlayan programda Şair Ali Osman Kadıoğlu “Çanakkale” isimli şiir dinletisi yer aldı. Daha sonra Araştırmacı Yazar İbrahim Kılınç "Çanakkale Ruhu" konulu konferans verdi.

Çanakkale şehitleri için okunan hatimlerin duasını ise Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş gerçekleştirdi. Programda ayrıca “Çanakkale” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.