Emet'te Ceviz Dere Zaferi'nin 101. yıl dönümü anma programı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ceviz Dere Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Ceviz Dere Şehitleri Anıtı önünde anma program düzenlendi.

İlçeye bağlı Günlüce köyü Ceviz Dere mevkiinde bulunan Ceviz Dere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma programına Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür vekili Ayhan Istık, Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, daire amirleri, sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Oda Başkanları ve gaziler katıldı.

Program Ceviz Dere Şehitleri Anıtı'na İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan tarafından çelenk sunumu ile başladı. Çelenk koyma töreninden sonra başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu ve aynı anda İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir personel tarafından Türk bayrağı göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan yaptı. Duyan konuşmasında, Değirmisaz olayını, Emet Hükümet Konağı baskınını, Dr. Fazıl Doğan'ın ve Porsuk Ahmet'in yaptığı fedakarlıkları, zor şartlar altında kazanılan Ceviz Dere Zaferi'ni detaylı olarak anlattı.

Programın son bölümünde Şehitlikte bulunan temsili şehit kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunup, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından dua yapıldı.