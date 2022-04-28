Emet'te Cevizdere Zaferinin 100.Yılı anıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cevizdere Zaferi'nin 100. Yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Günlüce Köyü Cevizdere Mevkiinde bulunan Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen programa, Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, Emet Esnaf Odası Başkanı Ramazan Seval, Emet Şoförler Odası Başkanı Ali Ceyhan, Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, bazı daire amirleri, Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan ve gaziler katıldı.

Program, Cevizdere Şehitleri Anıtı'na Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan yaptı. Konuşmasında Değirmisaz olayını, Emet Hükümet Konağının yakılmasını ve akabinde kazanılan Cevizdere Zaferi'ni ayrıntılı olarak anlatan Duyan, törenlere katılan Sülye Cevizdere Sancak Derneği ile Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesine de teşekkür etti.

Programın son bölümünde Şehitlikte bulunan temsili şehit mezarları başında Babuk Bey Camii Din Görevlisi Halil Kılıç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından ise şehitler için dua edildi.