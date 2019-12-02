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Emet'te çevre düzenlemesi çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 4.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 4. TOKİ ve 1. TOKİ caddelerinde çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme işlerinde sona gelindiği bildirildi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Teslimatına hazırlandığımız 4. TOKİ konutlarımızın ve 1. TOKİ konutlarımızın olduğu caddelerde kilitli parke döşeme çalışmalarımızı ve çevre düzenleme çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İlçemizin gelişimi açısından konut sayısının artmasının ve çevre düzenlemesinin öneminin farkındayız. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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