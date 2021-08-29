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Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Kütahya’nın Emet ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 meyve fidanı yangından zarar gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 meyve fidanı yangından zarar gördü.


Emet-Hisarcık yolu üzerinde Malı mevkiinde bulunan hayvan damı yakınında bulunan yaklaşık 1 dönüm meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletmesi, Hisarcık Orman İşletme Şefliği ile Hisarcık Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın hayvan damına sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yardım etti.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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