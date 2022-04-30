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Emet'te çocuklara bayram hediyesi geleneği

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde Ramazan ayında çocuklara bayram hediyesi dağıtma geleneğinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde Ramazan ayında çocuklara bayram hediyesi dağıtma geleneğinin sürdürüldüğü bildirildi.


Köprücek köyünde bu yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen çocuklara hediye dağıtım etkinliğine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de katıldı. Başkanlar ikindi namazı sonrası çocuklara meyve suyu ve kek ikramında bulundular.


Köprücek Köyü Muhtarı Ahmet Eş, uzun yıllardan beri devam eden Ramazan ayında ikindi namazı sonrası çocuklara hediye dağıtma geleneğini devam ettirdiklerini belirterek,” Çocuklarımızı cami kültürüne alıştırmak adına yapılan bu güzel uygulamaya çocuklarımızda büyük ilgi gösteriyor” dedi.

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