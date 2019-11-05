Emet'te deneme sınavı

Kütahya'nın Emet İlçesinde İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından (TYT) deneme sınavı yapıldı.

Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ''Emet Meslek Yüksek Okulu ve Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, lise son sınıf öğrencileri Emet MYO'da (TYT) deneme sınavına girdiler. Yapılan deneme sınavını yerinde inceledik. Umudumuz ve geleceğimiz olan gençlerimizi zorlu sınav dönemlerine hazırlamak ve heyecanlarını azaltmak için deneme sınavı çalışmalarımız devam edecek'' diye konuştu.