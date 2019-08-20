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Emet'te Eğrigöz İkitaş Kanyonu turizm için umut oldu

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu’nda bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra yeni açılan restaurantın hizmete girmesiyle ilk defa düğün ve nişan merasimlerinin de yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu'nda bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra yeni açılan restaurantın hizmete girmesiyle ilk defa düğün ve nişan merasimlerinin de yapılmaya başlandığı bildirildi.


Bayram tatili boyunca ve hafta sonları dolup taşan Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu, içerisinde barındırdığı restaurantta müşterilerine tamamen organik ürünlerle kahvaltı ve yemek imkanı sunuyor.


Kanyonu ziyaret eden vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, "Bölgeye özel restaurant yapılmış. İstediğimiz her lezzeti tadabiliyoruz. Ayrıca Emet Kaymakamlığı yürüyüş yollarında ve çevre düzenlemelerinde oldukça güzel çalışmalar yapmış. Özellikle seyir teraslarından tarihi Eğirigöz kalesini seyretmek eşsiz bir manzara. Burada arkadaşlarımız aileleriyle nişan ve düğün merasimlerini yapabiliyorlar. Ayrıca 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yapılabilen çok güzel bir parkur mevcut. Umarım mevcut bungalov ev sayıları artar ve burası dahada güzel hale getirilir. Pek fazla bilinmeyen bu kanyonun tanıtılması ve herkesin burayı görmesi bizim en büyük isteğimizdir'' dediler.

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