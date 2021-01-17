İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te ekiplerin gece karla mücadelesi

Kütahya’nın Emet ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ve karayolları ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği belirtildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ve karayolları ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği belirtildi.


Emet Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe merkezinde ana caddeler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları başlattı. Karayolları ekipleri çevre yolu ve ilçe bağlantı yollarının kapanmaması için yoğun şekilde çalışma yürütüyor.


Öte yandan sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, zorunlu haller için Emet-Tavşanlı yolunu kullanan araçlara, zincirsiz gidiş müsadesi verilmediği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.