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Emet'te 'Emniyet kemeri' takmayan sürücülere ceza

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesti.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Emet ilçesi Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapıldı ve emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.


Yapılan kontrollerde emniyet kemeri takmadığı tesbit edilen 26 kişiye, 3 bin 588 TL para cezası kesildiği açılandı.

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