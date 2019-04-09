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Emet'te ev yangını

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


İlçeye bağlı Yarış köyünde 84 yaşındaki Ahmet Ali Aksöz 'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangında can kaybı olmazken evin ve evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale gediği bildirildi.


Yangına, Emet Belediyesi, Çavdarhisar Belediyesi ve Emet Orman İşletmesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, şiddetli rüzgardan dolayı 3 saat süren çalışmalar sonucu yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

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