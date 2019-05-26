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Emet'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı

Geçen Hafta Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu’nun şampiyonu olan Galatasaray, son hafta maçlarının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’nın Emet ilçesinde de taraftarlarını sevince boğdu.

Geçen Hafta Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu'nun şampiyonu olan Galatasaray, son hafta maçlarının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'nın Emet ilçesinde de taraftarlarını sevince boğdu.


Emet Hükümet Konağı önünde toplanan taraftarlar önce araçlarıyla şampiyonluk turu attılar. Daha sonra meydanda toplanan taraftarlar UltrAslan Emet Bağımsız Taraftar Topluluğu tarafından yapılan organizasyon ile meşaleler yakarak ve müzik eşliğinde geç saatlere kadar dev Galatasaray bayrağı ile şampiyonluk kutlaması yaptılar.


Yaklaşık 250 taraftar daha sonra olaysız dağıldı.

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