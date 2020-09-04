Emet'te geniş kapsamlı Korona virüs denetimleri

Kütahya'nın Emet ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Fırınlardan ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilen denetime, Emet Kaymakamı Hasan çİçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da katıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Milletimiz önlemlere uymaya çalışıyor. Tabii bu büyük bir denetim. Bunu daha önce de yapmıştık. Denetim her zaman devam diyor. Bütün kurumlarımız çalışıyor. Şu anda bizler Kaymakam beyle birlikte denetimin bir bölümüne katılıyoruz. Denetimde emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, gıda ve tarım birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, hep birlikte bu denetimde yapıcı ve yönlendirici olarak vatandaşımızla bir ve beraberiz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz'' dedi.