Emet'te halk pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde her hafta Salı günleri kurulan ilçe pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde her hafta Salı günleri kurulan ilçe pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.
Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde Salı günü kurulan halk pazarı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart 2021 günü kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.