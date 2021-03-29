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Emet'te halk pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde her hafta Salı günleri kurulan ilçe pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde her hafta Salı günleri kurulan ilçe pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.


Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde Salı günü kurulan halk pazarı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart 2021 günü kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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