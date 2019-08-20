Emet'te her akşam müzik şöleni

Kütahya'nın Emet ilçesinde Termal Otel içerisinde bulunan Gülten Dayıoğlu Parkı'nda her akşam düzenlenen canlı müzik etkinliği otel müşterileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlarında büyük ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 3 aydır her gün devam eden canlı müzik programında, dönüşümlü olarak yerel sanatçılar Muammer Akyol ve Osman Turan kendi ekipleriyle sahne alıyor. Termal Otel Müdürlüğü tarafından işletilen Gülten Dayıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 81 ilden otele gelen müşterilerin yanı sıra, Hisarcık, Çavdarhisar ve Tavşanlı ilçelerinden özel müşterilerde katılıyor. Her gün yaklaşık 3 saat süren programlarda bazı günlerde çekiliş yapılarak hediye dağıtılıyor. Yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Emet ilçesinde ailelerimizle birlikte gelebileceğimiz nezih bir ortam oluştu. Otel yönetimine teşekkür ediyoruz'' dediler. (YD-EFE)