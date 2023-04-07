Emet'te 'Heyman' geleneği 8 asırdır yaşatılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ramazan'da gerçekleştirilen "Heyman" geleneği 8 asırdan beri sürdürülüyor.

Ramazan'ın 15'inci günü yapılan “Heyman” şenliğinde çocuklar iftardan sonra ellerine aldıkları poşetlerle ev ve iş yerlerini dolaşarak Heyman hediyelerini topladı.

Emet Belediyesi gün içinde okullarda çocuklarla bir araya gelip “Heyman” hediyelerini dağıtırken, Emet Gençlik Derneği de iftardan sonra dernek önüne kurduğu stantta çocuklara “Heyman” hediyeleri dağıttı.

Emet ilçesinde 8 asırdır devam eden “Heyman” geleneğinin gerçekleştiği Ramazan ayının 15. günü çocuklar için şenlik havasında geçiyor. Kalabalık gruplar halinde toplanan çocuklar, ”Heyman, dağ eriği vemam, al yanaklı yenge, merdivenden inde gel, neyin varsa alda gel” şeklindeki yöresel “Heyman” manisini söyleyerek ev ve işyerlerini dolaşıp hediyelerini topluyorlar. Vatandaş ve esnaf verdikleri çikolata,kek, gofret gibi çeşitli hediyelerle çocukları sevindiriyor.

''Hayme Ana'' zamanından beri yaşatıldığı bilinen ve adına halk arasında 'Heyman' denilen şenlik çocukların Ramazan ayında heyecanla bekledikleri özel gün haline geldi.

Emet Belediyesi de okulları ziyaret ederek çocukların Heymanını kutladı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ile birlikte okulları ziyaret ederek çocuklara mani okutup hediyelerini dağıttı. Ayrıca İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarını da İlçe Müftüsü İsmail Çınar ile ziyaret eden Başkan Doğan, çocuklara Heyman hediyelerin dağıttı.

“8 asırdır devam eden gelenek”

8 asırlık geleneğin bu yılda devam ettirildiğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Bugün Heyman'lık hediyelerimiz ile çocuklarımızın sevinçlerine ortak olduk. Bu sene ilçemizde misafir olan depremzede çocuklarımız da var. Onlar da bu kültür etkinliğiyle ilçemizde ilk kez tanışmış oldular. Pandemi döneminde çocuklarımız evlerinde çıkamadığı zaman evlerine giderek bu coşkudan mahrum bırakmamıştık. Bugünde okullarında onları ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. Bu geleneğin nesilden nesile devam etmesi için yerel yönetim olarak bizde üzerimize düşeni yapıyoruz. Çocuklarımız bu heyecanı artık unutmayacaklar. Onlar da bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerdir. Buradan yaklaşan Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyor, Rabbim bizleri sağlıkla nice Ramazanlara, nice Heyman'lara, eriştirsin inşallah“ dedi.