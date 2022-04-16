Emet'te 'Heyman' geleneği etkinlikleri başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ramazan'da yaşatılan 'Heyman' geleneği etkinliklerinin başladığı bildirildi.

Pandemi nedeniyle iki yıldan bu yana Emet Belediyesi Ramazan ayındaki geleneksel Heyman günlerinde evleri dolaşarak Heyman hediyelerini dağıtıyordu.

Bu yıl ise Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, parklarda ve sokak sokak dolaşarak çocuklara Heyman şenlikleri çerçevesinde Cevizdere zaferinin 100.yılı anısına Emet Belediyesince bastırılan 100.yıl şapkaları ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Heyman şenliklerinin bir bölümüne katılan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'te çocuklara Heyman hediyelerini verdi.