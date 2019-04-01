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Emet'te Hüseyin Doğan dönemi

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Hüseyin Doğan kazandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Hüseyin Doğan kazandı. Doğan, kesin olmayan sonuçlara göre Emet'de oyların yüzde 47.56' sını alarak, Emet'in belediye başkanı seçildi.


Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Emet Melhem Önü meydanında bulunan seçim bürosunda toplanan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar seçim zaferini kutladılar.


Burada bir açıklama yapan Hüseyin Doğan, ''Kimseye dargınlığımız, küskünlüğümüz olamaz. Bir tane Emet var. Sizlere vadettiğimiz projelerin sonuna kadar arkasındayız. Hep birlikte bu projeleri hayata geçirip Emet ilçemizin şahlanması için çalışacağız. Bizim sevdamız Emet. Bizim derdimiz vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmak. Daha modern bir Emet için hemen çalışmalara başlayacağız. İlçe başkanım ve İl Genel Meclisi arkadaşlarımızla, Emet ilçemizin var olan sorunlarını çözmek için gece gündüz gayret sarf edeceğiz. Seçim süreci boyunca gayretle ve samimiyetle çalışan tüm kardeşlerime şükran ve minnetlerimi sunarım'' ifadelerini kullandı.

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