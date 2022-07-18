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Emet'te Hüseyin Kağıt coşkusu

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt, festivalin 2.

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt, festivalin 2. günü hayranlarıyla buluştu


Emet Termal Amfitiyatro'da gerçekleşen konser programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser esnasında festival alanı tamamen doldu. Sahnede yaklaşık 2,5 saat kalan Hüseyin Kağıt'ın, slov şarkıların yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalara eline aldığı kaşıklarla eşlik etmesi, alandaki coşkuyu daha da artırdı. Kağıt, konser esnasında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile birlikte oyun oynadı.


Konserde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gecenin anısına Hüseyin Kağıt'a plaket takdim etti. Başkan Doğan, konser sonunda ise Kağıt'a yöresel ürünlerden keçi peyniri ve yörede yetişen sarı ot hediye etti.

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