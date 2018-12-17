Emet'te kadınlar matinasına ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilk kez düzenlenen kadınlar matinasına yoğun bir katılım gerçekleşti.

Kadınların kültür sanat etkinlikleriyle daha ilgili olmalarını ve yaşadıkları şehri tanımalarını amaçlayarak böyle bir organizasyonu tertiplediklerini belirten yerel sanatçı Muammer Akyol, ''Emet Belediyesi Şelale Düğün Salonu'nda gerçekleşen matineye Emetli hanımlar büyük ilgi gösterdi. Salonu tıka basa dolduran yüzlerce kadın, halay çekip eğlendiler. Dertlerini bir günlüğüne de olsa evde bırakan kadınlar, seslendirdiğimiz şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Hem eğlenen hem de yeni yeni dostluklar kazanan kadınlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Bu organizasyonları sık sık yapma kararı aldık'' dedi.

Matinanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden kadınlar, ''Biraz neşeleneceğiz, evlerimize daha moralli, güçlü gideceğiz ve evlerimize müthiş bir enerjiyi buralardan taşıyacağız” diye konuştular.(YD-EFE)