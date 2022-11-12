Emet'te kamyonet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Emet ilçe otogarı Okullar Caddesi istikametinden Akpınar Mahallesine seyir halindeki Halil Demirel yönetimindeki 43 AEB 031 plakalı kamyonet eski pancar binası önünde yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Taşdemir (34) isimli yayaya çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Şaban Taşdemir ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.