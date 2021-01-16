Emet'te karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde karla mücadele ekipleri 24 saat aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Güne yoğun kar yağışı ile başlayan Emet ilçesinde belediye ekipleri ana cadde ve ara arterlerde tuzlama çalışmaları, kaldırımlarda kar kürüme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, ana cadde ve ara arterlerde bittikten sonra, mahalle içlerinde devam etti. Öte yandan karayolları ekipleri tarafından, ilçe çevre yolu ve bağlantı yollarında tuzlama çalışmaları yapıldığı ve ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edeceği bildirildi.