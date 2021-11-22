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Emet'te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Taşkıran son yolculuğuna törenle uğurlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Taşkıran son yolculuğuna törenle uğurlandı.


Emet ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Halil Taşkıran, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Taşkıran için Merkez Çarşı Camii'nde resmi tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları ile Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Kurt ve Simav Belediye Başkanı Adil Biçer katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Taşkıran'ın cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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