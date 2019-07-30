Emet'te Kick Boks şöleni

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kulüpler Arası Kick Boks maçları 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Emet Kick Boks sporcularının da yer aldığı organizasyona Afyon ve Kütahya'dan katılan ekipler kısa bir Emet gezisinin ardından 75. Yıl Spor Salonuna geçtiler. 74 sporcu, 6 antrenör ve sporcu ailelerinin katılımıyla oldukça geniş bir kitleye hitap eden organizasyon zorlu müsabakalara sahne oldu.

Emet'ten ve katıldıkları turnuvadan memnuniyetlerini özellikle belirten ekipler, Emet'in spor turizmi için oldukça ideal bir ilçe olduğunun altının çizdiler.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Kaymakamı Sayın Hasan Çiçek'in önderliğinde ve büyük destekleriyle, bir yıl gibi kısa bir süre içinde Kick Boks Sporunu Emet'te yaymanın ve başarılı sonuçlar almanın mutluluğunu yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.