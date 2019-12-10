Emet'te kitap okuma kampanyası ilgi görüyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesi kapsamında her hafta bir okulda gerçekleştirilen okuma saati etkinliği Gazi Emet Anadolu Lisesi kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan, Emet Tapu ve Kadastro Müdürü Yusuf Yaman, Ilçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, Kitap Okuma Proje Koordinatörü Deniz Macit, Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, okuma saatinin ardından öğrencilere Atatürk'ün kitap okuma sevgisi hakkında bir anekdot anlattıktan sonra öğrencilerin kitap okuma projesi hakkındaki görüşlerini aldı ve okudukları kitaplarla ilgili fikirlerini dinledi.