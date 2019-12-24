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Emet'te kitap okuma kampanyası yoğun katılımla devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç ” projesi kapsamında Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’nda okuma etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç ” projesi kapsamında Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda okuma etkinliği düzenlendi.


Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, beraberinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, Emet Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Fethiye Güven, Emet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yıldırım Gürakan, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Yıldırım, Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte bazı veliler katıldı.


Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, 5/A sınıfında öğrencilerle bir araya gelerek 15 dakika boyunca kitap okudular. Diğer sınıflarda da okuma etkinliği aynı anda gerçekleştirildi.


Kaymakam Çiçek, okuma etkinliğinin sonunda yaptığı açıklamda, ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramında “ Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç ” Projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda startını verdiğimiz kitap okuma kampanyamızda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla 1 milyonuncu sayfayı geçmiş bulunuyoruz. Bu da bizleri son derece memnun ve gelecek adına ümitvar etmiştir. Bu projenin kısa sürede bu kadar başarılı olmasında emeği geçenleri ve katılımcıları tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.


Daha sonra Belediye Başkanı Hüseyin Doağan tarafından 6/A sınıfı öğrencilerine, Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma ayracı dağıtıldı.

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