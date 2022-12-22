İhlas Haber Ajansı

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Emet'te KKYDP 14. 3. Etap bilgilendirme toplantısı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) 14.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) 14. 3. Etap bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Emet ilçesindeki toplantıda çiftçilere, ekonomik altyapı ile ekonomik yatırımlar hakkında ve destekleme konularında bilgiler verildi.

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