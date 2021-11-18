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Emet'te kooperatif yönetici eğitimleri

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kooperatif Yönetici Eğitimleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kooperatif Yönetici Eğitimleri gerçekleştirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kooperatif Yönetici Eğitimleri Emet ilçesinde Sulama ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Başkanlarının katılımıyla yapıldı.


Eğitimde, Kooperatif Başkanlarına değişen mevzuatın yanı sıra KKYDP projeleri başvuruları hakkında da detaylı bilgi verildi.

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