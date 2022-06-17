İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emet'te Kur'an Kursları'nda görev yapan bayan öğreticilere seminer

Emet İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kursları’nda görev yapan bayan öğreticilere, şiddetin önlenmesindeki dini referanslar, iletişim ve sınıf yönetimi, çocuklara davranış modelleri ve çözüm yolları" konularında seminer verildiği bildirildi.

Emet İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nda görev yapan bayan öğreticilere, şiddetin önlenmesindeki dini referanslar, iletişim ve sınıf yönetimi, çocuklara davranış modelleri ve çözüm yolları" konularında seminer verildiği bildirildi.


Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu ve Hafızlık Kur'an Kurslarımızda görev yapan bayan öğreticilerimize PDR Büşra Nur Sertel ve Din Hizmetleri Uzmanı Rukiye Erdinç tarafından, şiddetin önlenmesindeki dini referanslar, iletişim ve sınıf yönetimi, çocuklara davranış modelleri ve çözüm yolları" konularında seminer verildi” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.